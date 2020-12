Figlio Biden sotto inchiesta, presidente eletto: io orgoglioso

Roma, 10 dic. (askanews) - Hunter Biden, figlio del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, ha reso noto che i suoi affari fiscali sono sotto inchiesta da parte dei pubblici ministeri federali in Delaware.

Hunter Biden - ha riferito la Bbc - ha detto di aver preso il caso "molto seriamente", ma si è anche detto fiducioso che una

"revisione obiettiva" dimostrerà che ha gestito i suoi affari

"legalmente e in modo appropriato".

Il team di transizione Biden-Harris ha affermato in una nota che

il presidente eletto è "profondamente orgoglioso di suo figlio".

Hunter è stato l'obiettivo degli attacchi repubblicani durante la campagna elettorale del 2020. La sua presenza nel consiglio di amministrazione di una società energetica ucraina è stata

esaminata durante il processo di impeachment contro Donald Trump

all'inizio di quest'anno.

Intanto Joe Biden ha nominato l'ex generale a 4 stelle Lloyd Austin come segretario delle Difesa, il quale, se confermato, sarebbe il primo afroamericano a guidare il Pentagono.

"Voglio ringraziarla generale. Lei è un amico, voglio ringraziarla per essersi fatto ancora una volta avanti per servire il suo paese. Non è un incarico che ha cercato, io l'ho cercato", ha detto Biden, intervenendo al Queen Theater a Wilmington, nel Delaware.

"Ho conosciuto il generale Austin durante i miei primi giorni come vice-presidente. Il presidente Obama mi aveva incaricato di portare a termine l'operazione Iraqi Freedom e di garantire in maniera ordinata il ritiro delle nostre forze ed equipaggiamenti dall'Iraq. Il generale Austin era con me sul campo, non solo per gli incontri con le truppe o per le sedute di strategia militare. Era lì quando lavoravo con i leader politici iracheni. Ho osservato le sue abilità politiche, come si è comportato con loro".