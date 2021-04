Londra, ultimi preparativi per il funerale del principe Filippo

Londra, 16 apr. (askanews) - Ultimi preparativi a Londra per il il funerale del principe Filippo che si terrà nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, sabato 17 aprile.

Il duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni e il funerale sarà una cerimonia intima e sobria, come nelle sue volontà, con un piccolo gruppo di ristretti familiari nella stessa cappella di San Giorgio, a Windsor dove si sposarono Harry e Meghan.

William e Harry non cammineranno fianco a fianco dietro la bara del nonno al corteo funebre che sabato nel primo pomeriggio precederà il servizio religioso. I fratelli, ai ferri corti

ormai da mesi, seguiranno il feretro del duca di Edimburgo, "separati" da un loro cugino, Peter Phillips, figlio della principessa Anne, secondogenita della regina Elisabetta II. E quando la bara verrà trasportata nella cappella di San Giorgio, William precederà il fratello all'interno e poi entrambi prenderanno posto separatamente.

Imponeti le misure di sicurezza anche se la pandemia non permetterà a molti inglesi di dare l'ultimo saluto al principe. I gadget per commemorare l'evento, come sempre, non mancano e spesso spiccano per cattivo gusto.