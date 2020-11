Ex nunzio apostolico Luigi Ventura a processo per molestie

Parigi, 9 nov. (askanews) - L'ex nunzio apostolico in Francia, l'arcivescovo Luigi Ventura, va a processo a Parigi il 10 novembre con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di cinque uomini tra il 2018 e il 2019 durante l'esercizio dei suoi doveri diplomatici, accuse che lui nega.

France Presse ha intervistato Benjamin Guy, presunta vittima di Ventura:

"Restiamo molto vigili, perché so che la persona che ha toccato il mio posteriore un anno e mezzo fa era in pieno possesso delle sue capacità fisiche e mentali - denuncia - e anche la persona che ho visto durante il confronto due mesi fa. Spero che non cerchino di spiegarci che è troppo debole fisicamente o mentalmente per affrontare il processo. Vogliamo che si vada in fondo e che questa persona risponda delle sue azioni davanti al sistema giudiziario francese come qualunque altra persona".