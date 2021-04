Think, Tally, Talk: Super League, che ne sarà del Piemonte Calcio? 24 aprile 2021

Il calcio nel mondo in termini di spettatori ha il triplo dei numeri dell'Nfl e il doppio dell'Nba. Ma come si vede i diritti tv valgono molto meno. Per provare a mettere a fuoco i “fondamentali” di questo annuncio della Super League proviamo a confrontare tre numeri relativi ai diritti televisivi di tre sport: Nba, Nfl e Serie A. Insomma, non ci giriamo troppo intorno. Parliamo ancora della Super League, delle reazioni scomposte dei puristi del calcio e delle grandi che si fanno il loro campionato perché sono ricche e avide. Proviamo a farlo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore che guarda ai numeri senza lasciarsi andare a facili ideologie e passioni da tifoso. Nel corso della puntata abbiamo anche parlato di odiatori della Juventus, dell'introduzione di un tetto salariale agli stipendi dei giocatori e di sostenibilità di quello che è ad oggi lo sport più popolare del mondo. Buona visione.