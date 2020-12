Start up, arriva Pinv il software gestionale dei flussi di cassa

Milano, 10 dic. (askanews) - Un software gestionale che permette alle PMI di conoscere in tempo reale i flussi di cassa, gestire gli incassi e i pagamenti e richiedere finanziamenti direttamente dalla piattaforma, collegando tutti i conti bancari e integrando i dati di fatturazione. E' la rivoluzionaria idea dei creatori di Pinv la startup accelerata da LVenture Group. Il Ceo e confounder Vincenzo Di Salvo.

"Pinv è la prima piattaforma elettronica capace di gestire i flussi di cassa a 30 - 60 - 90 giorni. Attraverso Pinv sarà possibile integrare il proprio conto corrente bancario, verificare il singolo saldo e i saldi aggregati e non passare da un home banking all'altro ma avere tutto all'interno della piattaforma. Sarà così possibile riconciliare le entrate e le uscite sia attraverso fatturazione elettronica che conti registrati direttamente e manualmente. Sarà fondamentale analizzare i flussi di cassa in un arco temporale di 90 giorni, nel caso in cui non dovesse esserci liquidità di cassa a sufficienza Pinv propone una soluzione che può essere o l'anticipo fatture o la richiesta di finanziamento, tutto su un'unica piattaforma senza contattare la banca, tutto attraverso Pinv".

Tutto questo permette all'utente sia di lavorare rapidamente che di conoscere le finanze aziendali quasi quanto il commercialista. Diventa così più facile controllare la situazione finanziaria ovunque e da qualsiasi dispositivo.

"All'interno di questo mercato ci sono software troppo strutturati e noi abbiamo voluto semplificare la funzione e l'imprenditore senza avere nessuna competenza sarà in grado di gestire i flussi di cassa a 30 - 60 - 90 giorni.

Un aiuto concreto per le PMI soprattutto in questo periodo.

"Penso che il punto di forza di Pinv sia anche il vantaggio che hanno le PMI, siamo un team molto tecnico composto da ingegneri e commercialisti e data analyst, siamo i primi a muoverci in questo mercato in costante crescita, ma soprattutto permettiamo di rendere completamente autonomo l'utente e risparmiare tantissimo tempo a dei costi veramente bassi, ovvero abbiamo deciso di dare Pinv gratis nella versione base, mentre le versioni con i servizi automatizzati sono con abbonamenti a pagamento, in questo modo vogliamo lanciare il prodotto e migliorare la cultura delle imprese sui flussi di cassa che ad oggi non è molto forte".

Pinv si rivolge prevalentemente alle Pmi con un fatturato fino a 10 milioni di euro e che non hanno una struttura interna che si occupa della parte amministrativa.