Gli allenamenti (da casa) per la pallavolo

di Marcello FrisoneA causa del coronavirus, il direttore tecnico del settore giovanile maschile,Julio Velasco, invita gli atleti della pallavolo ad allenarsi a casa e non mollare presentando una serie di esercizi e circuiti illustrati dallo staff tecnico della Federazione italiana pallavolo, Glauco Ranocchi, Fabrizio Ceci e Alessio Arnuti. Prima di ricoprire il ruolo attuale, Julio Velasco (nato in Argentina e cittadino italiano dal 1992) è stato commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile dal 1989 al 1996, e della Nazionale italiana femminile dal 1997 al 1998. Juio Velasco ha allenato diverse squadre italiane di volley, ma di lui si ricorda soprattutto l'esperienza passata con la Nazionale italiana. Nel 1989 ottiene l'oro ai Campionati europei, disputati in Svezia, il primo nella storia della pallavolo italiana. È solo il primo di una lunga striscia di successi. Fino al 1996, quando Velasco lascia la panchina azzurra, l'Italia colleziona 3 ori europei, 2 mondiali e 5 vittorie nella World League, oltre ad altri trofei minori. Artefici in campo di questi successi sono tra gli altri Andrea Zorzi, Andrea Giani, Paolo Tofoli, Pasquale Gravina, Marco Bracci, Andrea Gardini, Lorenzo Bernardi, Luca Cantagalli e Andrea Lucchetta. Questo straordinario gruppo di giocatori forma la cosiddetta generazione di fenomeni, e la nazionale italiana di quegli anni verrà in seguito premiata dalla Fivb come Squadra del secolo.