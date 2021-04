Peugeot e-2008, il suv elettrico su misura per la città 30 aprile 2021

Peugeot e-2008 è la variante elettrica del crossover di piccola taglia del brand di Stellantis. Il modello gioca la carta della praticità ed è identico alle versioni. La e-2008 nasce sulla piattaforma Cmp Multienergy e ha un'unità elettrica da 136 cv per un'autonomia di 310 km. La batteria si ricarica in 5 ore e 15 minuti con la wallbox trifase da 11 kW o 8 ore con la monofase da 7,4 kW. Da una colonnina da 100 kW bastano 30 minuti per l'80% della carica