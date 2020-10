Usa, Donald Trump e la First Lady Melania positivi al coronavirus

Washington, 2 ott. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump e Melania Trump sono risultati positivi al coronavirus. "Stanotte la First Lady ed io siamo risultati positivi al covid-19. Inizieremo la quarantena e il processo di guarigione immediatamente. Affronteremo questo INSIEME!" ha twittato Trump. Melania ha poi aggiunto che stanno bene.

Il presidente resterà alla Casa Bianca durante la quarantena e inizierà subito le cure ma "continuerà a svolgere le sue funzioni", ha annunciato il suo medico. Un viaggio in Florida, previsto per venerdì, è già stato cancellato. Donald e Melania si sono sottoporti al tampone dopo che Hope Hicks, 31 anni, che era a bordo dell'Air Force One nel viaggio a Cleveland, per partecipare al dibattito contro Joe Biden ha prima manifestato dei sintomi e poi è risultata positiva al Covid 19. I giornalisti statunitensi hanno notato che molte persone dello staff del presidente compresa Hope Hicks non hanno indossato la mascherina durante il dibattito.

Ci sono poi diversi componenti della famiglia di Donald Trump, tra le persone che hanno recentemente viaggiato insieme con Hope Hicks, l'ex modella ora tra i più stretti consiglieri dell'inquilino della Casa Bianca. Il presidente Trump più volte ha manifestato insofferenza contro l'uso della mascherina, anche se recentemente aveva invitato la popolazione a usarla.

La notizia della positività del presidente si è abbattuta sulla campagna elettorale e potrebbe influenzarne l'andamento quando mancono solo 33 giorni dal voto.