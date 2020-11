Usa 2020, sui voti scontro Trump-Biden a colpi di tweet

Mentre ancora non si conosce l'esito delle elezioni presidenziali in Usa, Donald Trump su Twitter torna ad agitare lo spettro dei brogli, nel commentare probabilmente il recupero di Joe Biden in stati come il Michigan e il Wisconsin. Con un cinguettio che Twitter ha subito segnalato. “La scorsa notte - afferma - ero avanti, spesso saldamente, in molti stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, ad uno ad uno, i vantaggi sono magicamente scomparsi, nel momento in cui sono state contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano”. Trump poi attacca i sondaggisti: “Ancora una volta hanno completamente sbagliato!”. Il presidente ha anche minacciato di andare alla Corte Suprema per fare fermare il conteggio dei voti. Gli risponde lo sfidante Joe Biden: “Non ci riposeremo finché non saranno contati i voti di tutti”, mentre il suo staff avverte che “Donald Trump rischia una sconfitta imbarazzante se ricorre alla Corte Suprema per le elezioni”. Se dovesse andare avanti con le sue contestazioni “siamo pienamente preparati a combattere una battaglia legale in qualunque tribunale americano”, dicono ancora dallo staff di Biden, convinti che “i tribunali probabilmente fermerebbero qualunque possibile tentativo di annullare schede inviate legalmente”