Trump e l’impeachment: quali conseguenze di Rosalba Reggio 14 gennaio 2021

L'attacco dei simpatizzanti di Trump a Capitol Hill ha acceso i riflettori sugli strumenti legali per fermare il Presidente, accusato di aver istigato i suoi simpatizzanti alla rivolta contro il Campidoglio.

Si è parlato di XXV° emendamento, ma anche di impeachment. Il vice presidente Pence ha già detto che non procederà con il XXV° emendamento, ma la richiesta di impeachment sta andando avanti.

La storia americana racconta diversi impeachment, ma solo 3 presidenti sono stati messi sotto accusa: Andrew Johnson, Bill Clinton e Donald Trump. Quando si parla di impeachment, in realtà spesso si pensa al presidente Nixon, che però si dimise prima del voto. Per Trump, quindi, sarebbe una seconda volta: la precedente accusa, il 18 dicembre 2019, si riferiva ad abuso di potere ostruzione al Congresso. Trump, fu accusato di pressioni contro il presidente ucraino per indagare sui suoi oppositori politici (Joe Biden e suo figlio Hunter) in cambio di aiuti militari. Il tutto, però, non portò conseguenze perché Trump fu protetto dai senatori repubblicani. Ma entriamo più nel merito di questi strumenti. Che cos'è l'impeachment? Come è nato e con quali obiettivi? L'impeachment va votato entro la fine della presidenza o è possibile votarlo anche a presidenza scaduta? La condanna che cosa comporta? Il presidente sarebbe ancora eleggibile? Quali sono le garanzie, nel sistema americano, che tutelano il Paese nel caso di una situazione simile o anche peggiore? Se un presidente fosse ormai furi controllo, imprevedibile, pericoloso, come arginarlo? Che cos'è il XXV° emendamento e come funziona? Quali conseguenze comporterebbe per Trump? Quali reati si configurano nei suoi confronti, indipendentemente da impeachment o XXV° emendamento? Tutti temi affrontati in diretta video, sul sito del Sole 24 Ore, giovedì 14 gennaio alle 12,30, da Giuseppe Franco Ferrari, docente ordinario di Diritto Costituzionale, all'Università Bocconi di Milano.