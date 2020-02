Serbia, nuovo record alla maratona del bacio: 112 minuti

Roma, 15 feb. (askanews) - Ha vinto il duo più affiatato, è proprio il caso di dirlo. Nel giorno di San Valentino tredici coppie hanno preso parte a Vrnjacka Banja, in Serbia, alla dodicesima edizione della gara del bacio più lungo.

Si sono confermati campioni di "Kiss me" - o #Poljubime- Irena e Djordje Bozic, che vincono questa singolare maratona del bacio da cinque anni di fila. Per la cronaca hanno stabilito il nuovo record, rimanendo con le labbra incollate per quasi due ore, 112 minuti per l'esattezza.

"Cinque anni fa ci siamo fidanzati qui, ora siamo sposati da due anni e a giugno avremo un bambino", ha raccontato Irena, "Il record? Ci aspettavamo di batterlo...".