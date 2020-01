New York omaggia Kobe Bryant: l’Empire State Building si tinge di rosa e oro

Stasera le nostre luci brilleranno di viola e oro per rendere omaggio alla leggenda del basket Kobe Bryant, fonte d'ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo che è stata portata via troppo presto”. Così si legge sulla pagina Twitter dell'Empire State Building, il grattacielo newyorchese che si è acceso dei colori dei Lakers, la squadra del campione scomparso a soli 41 anni lo scorso 26 gennaio in un incidente sul suo elicottero privato. Nello scontro fatale ha perso la vita anche la figlia 13enne Gianna. “I nostri cuori vanno a tutte le famiglie, amici e fan colpiti da questa tragedia”, si legge ancora sul profilo Twitter.