Merkel prevede negoziati sul bilancio Ue molto duri e difficili

Berlino, 19 feb. (askanews) - Angela Merkel ha preannunciato "negoziati molto duri e difficili" a Bruxelles sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea, il primo post-Brexit.

"Dico comunque che ancora non so se ci riusciremo. Poiché riteniamo che i nostri interessi in molti punti non siano ancora stati presi sufficientemente in considerazione per questo vedo negoziati molto duri e difficili davanti a noi", ha affermato la cancelliera in conferenza stampa a Berlino accanto alla leader finlandese Sanna Marin.

I leader europei si incontrano domani, giovedì 20 febbraio, a Bruxelles per una discussione sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. Con uno Stato membro in meno, l'Ue deve trovare un difficile equilibrio tra le sue politiche dette tradizionalmente di coesione (destinate alle regioni meno sviluppate) e l'agricoltura - e le nuove priorità che si è data, in particolare la lotta contro i cambiamenti climatici e l'affermazione del blocco sulla scena geopolitica (sicurezza e difesa).