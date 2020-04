Marzo 2020, quando il coronavirus ha reso il mondo irriconoscibile di Alessia Tripodi 03 aprile 2020

Dalle prime, drammatiche notizie delle migliaia di morti in Cina, all'esplosione del contagio in Italia e in tutta Europa, fino ai focolai negli Stati Uniti: in un video su TikTok il World Economic Forum racconta com'è cambiato il mondo con il coronavirus. Trenta giorni raccontati in meno di un minuto, una scansione dei momenti chiave della pandemia che ha costretto tutto il mondo al lockdown.

Video da TikTok @worldeconomicforum