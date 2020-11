Mary Wollstonecraft nuda? Londra divisa su statua alla femminista

Londra, 11 nov. (askanews) - Un monumento dedicato alla madre del femminismo liberale Mary Wollstonecraft è stato svelato a Londra, nel parco di Newington Green, non senza qualche polemica. La statua che rappresenta l'autrice de "La Rivendicazione dei diritti della donna" (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) è infatti nuda, scelta che ad alcuni non è piaciuta. C'è chi avrebbe preferito una rappresentazione più realistica di Wollstonecraft. Il giorno dopo l'inaugurazione il monumento è stato coperto con una maglietta sulla quale era impressa la scritta "donna".

La scultura d'argento che ritrae un corpo femminile nudo stilizzato è opera dell'artista britannica Maggi Hambling. Per alcuni è un'opera "fantastica", altri si sono chiesti se un uomo della statura di Wollstonecraft sarebbe mai stato rappresentato senza veli. La scultrice ha dichiarato a The Evening Standard che "Mary è tutte le donne e che un vestito l'avrebbe limitata".