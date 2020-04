Londra chiusa per coronavirus, mai così spettrale di Simone Filippetti 12 aprile 2020

La capitale britannica appare spettrale, con negozi, ristoranti e uffici chiusi e le strade deserte. Non era mai successo, neppure durante la seconda guerra mondiale. Ma i londinesi non sono rinchiusi in casa: nelle periferie e nelle zone residenziali è tutta un'altra storia