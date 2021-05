Gaza: raid israeliani abbattono la torre che ospita al Jazeera

Gaza, 15 mag. (askanews) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto a Gaza la torre di Al Jalaa, edificio che ospita diversi media tra cui Al Jazeera. I militari israeliani in precedenza avevano contattato gli occupanti avvertendoli che la torre sarebbe stata bombardata entro un'ora.

Oltre ad Al Jazeera, ospitava anche gli uffici dell'agenzia di stampa americana Associated Press; i militari prima di passare all'azione avevavo contattato gli occupanti avvertendoli che l'edificio sarebbe stato bombardato entro un'ora. Hanno anche inviato un missile "tettuccio" che non causa gravi danni come avvertimento.