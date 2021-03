Gaffe di Zaia secondo Crozza: Car vuol dire macchina e giver vèci

Milano, 13 mar. (askanews) - Ispirato come sempre Maurizio Crozza, nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza" in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, indossa i panni del Governatore Zaia: "Dobbiamo vaccinare tutti, non solo i disabili e gli obesi che magnano tanta polenta e osei e anche i caregiver, cioè quelli che guidano le macchine per i vecchi. Car vuol dire macchina e giver vuol vèci, no?" "Ma basta questa mania di parlare inglese, lo ha detto anche Draghi, cosa lo disemo a far cargiver?"