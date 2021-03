"Donna con berretto viola" di Picasso all'asta a New York

Parigi, 16 mar. (askanews) - Il dipinto del 1937 "Donna con berretto viola" ("Woman in a purple beret") di Pablo Picasso viene esposto a Parigi dalla casa di vendita Bonhams prima di essere messo all'asta il prossimo 13 maggio a New York. L'opera, proprietà di privati che non si vedeva in pubblico dal 1984, è stimata tra i 10 e i 15 milioni di dollari.

Il quadro ritrae Marie-Thérèse Walter, modella francese nota per essere stata la musa e l'amante di Picasso in quegli anni, dal 1927 al 1935, e dalla quale il pittore ebbe una figlia, Maya, mentre era sposato con Olga Chochlova. La loro relazione terminò quando l'artista si innamorò di Dora Maar nel 1936.

Secondo Catherine Yaiche, banditrice d'asta presso Bonhams France, "Donna con berretto viola" è stato custodito da "Picasso fino alla sua morte, cosa che dimostra sia l'importanza di Marie-Thérèse Walter che di questo dipinto nella sua vita".