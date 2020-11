Da Psaki a Bedingfield: tutte donne alla comunicazione per Biden

Milano, 30 nov. (askanews) - L'amministrazione a guida Biden sta prendendo forma, un nome dopo l'altro. L'ultima squadra annunciata dal presidente eletto degli Stati Uniti, alle prese con una frattura al piede provocata da una caduta mentre giocava col cane, è quella che si occupa della comunicazione. La segretaria per la stampa, la protavoce che rappresenta il presidente alle conferenza stampa alla Casa Bianca sarà Jen Psaki, 41 anni, già parte della squadra di Obama, la direttrice di tutta la comunicazione Kate Bedingfield, 39 anni, già al lavoro con Biden in campagna elettorale e quando era vicepresidente. Le due saranno a capo di uno staff tutto composto da donne per la prima volta nella storia degli Stati Uniti.

A giorni dovrebbero essere ufficializzati anche i nomi di alto livello che comporranno il team economico, fra cui Cecilia Rouse, prima donna nera a capo del Council of economic adviser e Neera Tanden, prima indiana americana alla guida del Center for American progress.