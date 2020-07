Covid più a lungo nell'aria? OMS: "Stanno emergendo prove"

Ginevra, 7 lug. (askanews) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto oggi che "stanno emergendo prove" sulla trasmissione aerea di Covid-19 più a lungo di quanto si è pensato fin'ora; una conferma dell'allarme lanciato ieri da un gruppo di 239 scienziati internazionali su questa modalità di contagio.

"Riconosciamo che ci sono prove che stanno emergendo in questo settore come in altri settori riguardanti la pandemia di Covid-19. Quindi crediamo di dover essere aperti a queste possibilità e capire le sue implicazioni sulle modalità di trasmissione, nonché sulle precauzioni che devono essere prese", ha dichiarato Benedetta Allegranzi, una funzionaria dell'OMS, durante un incontro "virtuale" con la stampa.