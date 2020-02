Coronavirus, Di Maio: no sintomi per italiani su Diamond Princess

Roma, 15 feb. (askanews) - Nessuno dei 35 italiani a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone, "mostra sintomi o fa sospettare sintomi di contagio" da coronavirus.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel punto stampa tenuto all'aeroporto di Pratica di Mare, dove ha accolto l'aereo con a bordo lo studente 17enne Niccolò.

Rispondendo alla domanda se il governo italiano stia valutando misure simili a quelle americane, che nelle prossime ore evacuerà con due voli i circa 380 statunitensi presenti a bordo della nave, Di Maio ha detto: "L'Unità di crisi sta sentendo tutti gli italiani a bordo sulla Diamond Princess. Da quello che sappiamo dalle autorità, nessuno di loro mostra sintomi o fa sospettare sintomi di contagio da coronavirus. Valuteremo tutte le possibilità. Nelle prossime ore saremo in contatto con loro e con le autorità per valutare tutte le azioni da intraprendere per proteggere i nostri connazionali".

Sono 218 le persone risultate positive al coronavirus su circa 3.400 passeggeri e membri dell'equipaggio della Diamond Princess.