Colombia, spedizione sul Guaviare: censiti 188 delfini di fiume

Roma, 20 apr. (askanews) - A un anno dall'inizio della pandemia 20 ricercatori hanno intrapreso l'Expedition Guaviare 2021, un viaggio di dieci giorni per effettuare una prima caratterizzazione biologica di una specifica sezione del fiume Guaviare (principale affluente dell'Orinoco) in Colombia, e verificare la presenza dei suoi delfini di fiume. Alla spedizione ha preso parte anche il Wwf e i ricercatori, con la guida della Fondazione Omacha, hanno osservato 188 delfini del Rio delle Amazzoni, insieme a circa 200 specie di piante, 74 di pesci, 9 di anfibi, 2 di rettili e 5 di pipistrelli. Sono stati raccolti inoltre oltre 300 campioni di macroinvertebrati d acqua dolce. È stato anche installato un nuovo trasmettitore satellitare in una femmina di delfino che sta già trasmettendo i suoi movimenti nel fiume Guaviare e sarà essenziale per conoscere meglio i siti di riproduzione e di alimentazione di questa specie di fiume nella regione, minacciata dall'estrazione illegale dell'oro con l'uso del mercurio.

I ricercatori hanno prelevato campioni di tessuto da una femmina di delfino e dal suo piccolo e da 72 pesci di specie diverse per rilevare l eventuale presenza di mercurio. L'obiettivo è ottenere dati per comprendere meglio l'impatto di questo metallo sulle comunità e sugli ecosistemi locali.

"È molto importante continuare gli sforzi per ampliare la nostra conoscenza dei delfini di fiume e sviluppare azioni che garantiscano la loro conservazione e quella dei loro habitat", ha detto Saulo Usma, specialista acque dolci del Wwf Colombia, che ha guidato la spedizione. "In questo caso, è essenziale perché non siamo stati in grado di entrare in questa regione per anni a causa di problemi di sicurezza, e ora avremo dati per colmare le lacune conoscitive sulla sua flora e fauna e sugli impatti dell'attività mineraria nelle zone umide e nelle foreste. Ci auguriamo che questi risultati possano aiutare le istituzioni nell impegno di conservazione dei delfini di fiume e di altre specie" ha aggiunto.