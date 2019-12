Brexit, lo spot elettorale di Boris Johnson è la parodia di “Love actually”

Per le elezioni del 12 dicembre il premier inglese Boris Johnson fa il verso al film “Love Actually”. E pubblica sui social un video-spot in cui riproduce la famosa scena del film in cui il protagonista fa una dichiarazione d'amore “silenziosa” sfogliando una sequenza di cartelli. Nel video Johnson non mostra frasi d'amore, bensì slogan pro Brexit per convincere la potenziale elettrice a votare per il suo partito, i Tory. Ma Hugh Grant, attivista anti Brexit, lo critica: in quello spot, dice l'attore, manca il cartello più importante, quello in cui si dice che a Natale bisogna dire la verità.Per approfondire: