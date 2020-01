Brexit, tra chi esulta e chi piange spunta la protesta delle “sardine” inglesi

È diventato virale il video dei deputati Ue che cantano “Auld Lang Syne” dopo il voto favorevole del Parlamento alla Brexit. La canzone, di origine scozzese, è un tradizionale canto di addio che si recita solitamente a Capodanno, un canto con il quale, tra abbracci e pianti, i deputati hanno detto “addio” ai colleghi inglesi che dopo il 31 gennaio, data ufficiale della Brexit, non siederanno più nell'assemblea di Bruxelles. In vista della fatidica data, l'hashtag #BrexitEve è diventato di tendenza su Twitter. Ma tra video virali su una spericolata uscita del Regno Unito dall'Europa, bandiere orgogliosamente esibite dagli inglesi e magazine che raffigurano l'Inghilterra come una farfalla finalmente “libera” dall'Ue, c'è chi ancora critica la Brexit e il rischio che vengano messi in discussione diritti fondamentali.