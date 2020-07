Aviazione, la Qantas dice addio al Boeing 747

Sydney, 22 lug. (askanews) - Dopo quasi mezzo secolo di onorato servizio nei cieli di tutto il mondo, la Qantas ha detto addio al Boeing 747.

L'ultimo Jumbo con i colori della compagnia australiana ha lasciato Sydney dopo una cerimonia per celebrare i 49 anni di volo della "Regina dei cieli" con il vettore che vanta anche un testimonial d'eccezione, l'attore John Travolta che possiede un Boeing 707 con livrea Qantas che pilota personalmente.

La pensione del Jumbo è stata anticipata dopo che la pandemia di Covid-19 ha, di fatto, paralizzato i viaggi a lungo raggio.

"Questo è un momento agrodolce - ha detto Alan Joyce, amministratore delegato di Qantas - a causa della storia straordinaria, di ciò che questo aereo ha fatto per cambiare il settore dell'aviazione, di come ha cambiato la Qantas e di come ha cambiato l'Australia".

Subito dopo il decollo da Sydney, l'equipaggio dell'ultimo 747 della Qantas ha effettuato una serie di manovre per "disegnare" in cielo un canguro, simbolo della compagnia, visibile attraverso le App di tracciamento del traffico aereo.