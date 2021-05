10 anni di Convenzione di Istanbul: chi ha rispettato le promesse sulla violenza di genere a cura di Rosalba Reggio 11 maggio 2021

Sono passati 10 anni, dall’11 maggio 2011, giorno in cui un trattato internazionale intitolato Convenzione di Istanbul, definì nuovi obiettivi e norme per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Un problema concreto di violazione di diritti umani e di sanità pubblica, per gli effetti negativi sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle vittime. Un fenomeno peggiorato dalla pandemia e dalla convivenza forzata a casa, che ha registrato, da marzo a ottobre 2020 un forte incremento di contatti e chiamate al numero verde antiviolenza 1522. Ma che cos’è nello specifico la Convenzione di Istanbul e che cose è successo nei 10 anni successivi alla sua approvazione? Ne parlano, in questo docu-video, Claudia Irti, docente di Diritto Privato all'Università Ca’ Foscari di Venezia e Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation.