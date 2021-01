Vicky Gitto: L’importanza di una vera cultura per il CEO del futuro

Un leader, nella visione di Vicky Gitto, Creative Director & Co-fondatore dell'agenzia di comunicazione Gitto/Battaglia_22, non è semplicemente un professionista del numero, ma una persona a 360°, capace di portare un'azienda e una comunità su un cammino di lungo periodo, fatto di valori e significato. “Un bravo Ceo – prosegue Vicky Gitto - deve conoscere il mondo e sa cogliere in pieno il senso di quello che un'azienda produce e comunica. Non c'è più tempo per mediare, chi ha un asso nella manica lo deve giocare adesso”.#CEOConfidentialIlSole24Ore