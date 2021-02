Speranza: ritardi vaccini non cambiano esito: argineremo Covid

Milano, 24 feb. (askanews) - "I ritardi di alcune forniture di vaccini, che pure purtroppo ci sono, non cambieranno l'esito finale della partita in corso. Il Covid 19 con il progressivo aumento delle consegne dei vaccini è destinato ad essere arginato". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo in Senato sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia. "Non è una frase retorica priva di fondamento - ha sottolineato - continuare ad affermare che, finalmente, vediamo la luce in fondo al tunnel".