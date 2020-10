Sisal: AI a protezione dei giocatori 20 ottobre 2020

L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato e illustrato gli impegni dell'azienda. “Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.