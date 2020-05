Moles in aula alla ministra Azzolina: credibilità come verginità

Roma, 28 mag. (askanews) - Parole sessiste, è l'accusa del Movimento 5 stelle al senatore Giuseppe Moles di Forza Italia per la frase pronunciata a palazzo Madama rivolta alla ministra

dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"Purtroppo e mi dispiace lei è riuscita a unire tutti contro di lei, sindacati studenti insegnanti. Le ricordo, signor ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità e di serietà. E la credibilità è come la verginità: è facile da perdere, difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor ministro" ha detto Moles.

Parole gravi seconda la senatrice stellata Barbara Floridia - tanto più che sono state espresse "davanti a una ministra, che in questi giorni ha subito attacchi e insulti di ogni genere, sfociati in vere e proprie minacce tanto che le è stata assegnata la scorta".

Reazione dura anche dal gruppo M5S della Camera, in una dichiarazione attribuita ai deputati e alle deputate pentastellate della commissione Cultura, che esprimono "solidarietà alla ministra Lucia Azzolina".

Moles si difende in una nota: "Strumentalizzare l'espressione utilizzata in Aula per avanzare isteriche ed inesistenti ipotesi di insulti sessisti sottolinea ancor più il modus operandi dei 5stelle: alzare polveroni per nascondere i propri fallimenti".