Mascherine, tamponi, tute: aiuti dalla Cina per l’Italia

In questa pandemia causata dal coronavirus l'Italia sta seguendo il destino della Cina, in particolare per quanto riguarda il blocco della mobilità delle persone. E proprio dalla Cina arrivano gli aiuti al sistema sanitario italiano, abbondantemente sottopressione per fronteggiare questa grave situazione. Da Zhejiang, regione da cui ha origine la gran parte dei cinesi di prima e seconda generazione residenti a Milano, sono in arrivo materiali sanitari per centinaia di migliaia di euro. Se n'è parlato nel corso di “Il Sole Risponde”, il videoforum in onda sul sito webdel Sole 24 Ore e sui canali social. Su questa operazione Marco lo Conte ha raccolto la testimonianza di Francesco Wu, presidente onorario dell'associazione imprenditori Italia-Cina.