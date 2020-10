Jean-Christophe Babin: «Abbiamo anticipato 2 anni di sviluppo all’estero con l’e-commerce»

Parlando all'evento Il Sole 24 Ore-Financial Times “Made in Italy- the restart” Jean-Christophe Babin, Group Ceo Bulgari, spiega come l'azienda ha affrontato l'emergenza e quali sono le proprie leve di sviluppo. «Abbiamo agito su 2 livelli: tutelare i nostri dipendenti a livello sanitario; ridistribuire il carico di lavoro inferiore rispetto ai nostri fornitori esterni. Abbiamo quindi portato avanti progetti di lungo termine: l'ingrandimento di Valenza, con 400 posti di lavoro in 3 anni, per avviare il progetto Valenza 2, comprando terreni per dare vita a uno stabilimento aggiuntivo con 500 posti di lavoro. Sarà l'unica azienda mondiale che produce tutto nel proprio paese. Questo è l'impegno di Bulgari sul mercato italiano. A Lodi abbiamo trasformato una fabbrica di profumi per realizzare gel idroalcolici, che abbiamo donato al governo italiano». Sul tema investimenti e frutti raccolti: «Registriamo risultati molto simili al 2019, con investimenti enormi fatti in Cina nonostante la recessione. Questo ha dato i suoi frutti. Abbiamo inoltre anticipato 2 anni di sviluppo per raggiungere livelli di fatturato importante all'estero nell'e-commerce».PER APPROFONDIRE