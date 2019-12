Il decreto clima, dai green corner agli incentivi “mangiaplastica”

Via libera al decreto clima, un primo passo verso un'Italia più green e più sostenibile. Disciplinato il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. “Caschi verdi per l'ambiente” per tutela e salvaguardia ambientale di aree nazionali protette e di pregio naturalistico. Green corner in negozi e supermercati: contributo a fondo perduto, per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Programma sperimentale mangiaplastica: incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica. Programma #iosonoAmbiente per avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sull'ambiente nelle scuole. Finanziamento di progetti sperimentali per il trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. Il Programma Italia Verde assegna ogni anno il titolo di “Capitale verde d'Italia”a una città italiana capoluogo di provincia. Per ridurre le emissioni arriva il bonus mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria. Quindici milioni di euro nel 2020 e nel 2021 per finanziare un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane. In ciascun parco nazionale nasce la Zona economica ambientale: sostegno a imprese nuove o esistenti impegnate in investimenti compatibili con l'ambiente.