Il Billionaire, lo scontro con il sindaco, Berlusconi: l’estate di Briatore sui social

Non più di una settimana fa sui social Flavio Briatore, oggi ricoverato a Milano per coronavirus, si scagliava contro il sindaco del comune sardo di Arzachena, Roberto Ragnedda, per l'ordinanza “troppo restrittiva” che aveva costretto l'imprenditore a chiudere il Billionaire, il suo locale in Costa Smeralda. “Un altro grillino contro il turismo”, tuonava Briatore, convinto che la situazione del coronavirus in Sardegna non fosse poi così “pericolosa”. E il sindaco rispondeva che l'ordinanza era stata emanata “anche per tutelare gli anziani come lei”. Come testimoniano le foto e i video postati su Instagram, durante la sua permanenza sull'isola Briatore ha incontrato anche Silvio Berlusconi e il mister del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche quest'ultimo positivo al virus.