Gori: chiusura delle aziende e più fondi per l’emergenza

“Serve chiudere le aziende, le vittime sono molto più numerose rispetto ai dati ufficiali” Nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori, chiede misure più restrittive per gestire l'emergenza coronavirus. La sua provincia è la più colpita d'Italia, i contagiati rappresentano lo 0,4% della popolazione, mentre in Lombardia, regione peggiore del Paese, il dato è pari allo 0,2%. “Sono tanti i contagiati non registrati – spiega -, così come i decessi, che avvengono in casa, e non risultano nelle statistiche”.