A Bergamo infermieri e medici lavorano giorno e notte, aiutateci

Su Facebook l'appello di Stefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di Medicina dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Siamo in piena emergenza con la pandemia di coronavirus. Il nostro personale, medici e infermieri sta lavorando giorno e notte, innumerevoli ore, per combattere questa incredibile situazione”, dice Fagiuoli. Che lancia due messaggi: “Il primo - dice - è per la popolazione: per favore, state a casa. Il secondo è per chiunque voglia aiutarci: abbiamo disperatamente bisogno di infermieri e di medici, ma anche di respiratori e di dispositivi per la protezione”.L'ospedale Papa Giovanni di Bergamo è tra le strutture sostenute dall'iniziativa “Aiutamo” lanciata dal Sole 24 per aiutare le strutture sanitarie del territorio impegnate nella lotta contro il coronavirus. La campagna sostiene ogni settimana un ospedale diverso.Qui tutte le informazioni: