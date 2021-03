Fs in campo con Treno sanitario e Hub vaccinale a Roma Termini di Vittorio Nuti 08 marzo 2021

Presentate a Roma due iniziative promosse da Fs in tandem con partner come Croce Rossa Italiana e Protezione Civile per migliorare la logistica dei soccorsi in zone inemergenza e garantire un presidio vaccinale all'avanguardia nell'area e della stazione Termini a Roma. Si tratta del nuovo hub vaccinale di piazza dei Cinquecento e del nuovo treno sanitario equipaggiato per la cura e il trasporto dei pazienti durante le calamità