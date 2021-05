Dalle raccolte punti al behavioural marketing: la storia di Advice Group di Alessia Tripodi 11 maggio 2021

Vi ricordate le raccolte punti che facevamo da bambini per avere in regalo la tazza per la colazione? Sono il primo strumento usato dalle aziende per creare un rapporto con il cliente e “misurare” la sua fedeltà al marchio, con l'obiettivo di aumentare le vendite. Con il tempo – e con l'avvento del digitale – queste strategie sono diventate sempre più sofisticate e ora si parla di “behavioural marketing”, ovvero di come utilizzare i dati di comportamento digitale degli utenti, per creare relazioni personalizzate e migliorare il livello di fidelizzazione tra i consumatori e la marca di riferimento. Advice Group è stata tra le prime aziende a sperimentare in Italia questa innovativa strategia di mercato, ottenendo premi e prestigiosi riconoscimenti. In questa nuova puntata di Stories di successo Fulvio Furbatto, fondatore di Advice Group, ci racconta come è nata questa intuizione e come si è passati dalle raccolte di “bollini” alle collection digitali fino alla loyalty comportamentale.