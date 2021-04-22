Dal coprifuoco ai bar, cosa cambia (e cosa no) dal 26 aprile

Milano, 22 apr. (askanews) - Dal 26 aprile torna la zona gialla. Dal coprifuoco ai locali, dalla scuola alle piscine, cosa cambia e cosa no.
SÌ A RISTORANTI E BAR APERTI A PRANZO E CENA MA SOLO CON SERVIZIO ALL'APERTO
SÌ A CINEMA, TEATRI E EVENTI SPORTIVI CON DISTANZIAMENTO E CAPIENZA MASSIMA STABILITA
SÌ DAL 15 MAGGIO A PISCINE ALL'APERTO; DAL 1 GIUGNO APRONO LE PALESTRE
SÌ DAL 1 LUGLIO A CENTRI TERMALI E PARCHI DI DIVERTIMENTO
SÌ A SPOSTAMENTI FRA REGIONI CON PASS VACCINALE: TAMPONE, VACCINO O PROVA DI AVER AVUTO COVID-19
NO ALLE USCITE DOPO LE 22, IL COPRIFUOCO RESTA
NO AL RITORNO A SCUOLA DI TUTTI: IN ZONA GIALLA PRESENZA DAL 70% AL 100%