Italia

Dal coprifuoco ai bar, cosa cambia (e cosa no) dal 26 aprile

Milano, 22 apr. (askanews) - Dal 26 aprile torna la zona gialla. Dal coprifuoco ai locali, dalla scuola alle piscine, cosa cambia e cosa no.

SÌ A RISTORANTI E BAR APERTI A PRANZO E CENA MA SOLO CON SERVIZIO ALL'APERTO

SÌ A CINEMA, TEATRI E EVENTI SPORTIVI CON DISTANZIAMENTO E CAPIENZA MASSIMA STABILITA

SÌ DAL 15 MAGGIO A PISCINE ALL'APERTO; DAL 1 GIUGNO APRONO LE PALESTRE

SÌ DAL 1 LUGLIO A CENTRI TERMALI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

SÌ A SPOSTAMENTI FRA REGIONI CON PASS VACCINALE: TAMPONE, VACCINO O PROVA DI AVER AVUTO COVID-19

NO ALLE USCITE DOPO LE 22, IL COPRIFUOCO RESTA

NO AL RITORNO A SCUOLA DI TUTTI: IN ZONA GIALLA PRESENZA DAL 70% AL 100%

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