Coronavirus e povertà: a Palazzo Migliori l’hotel per i senzatetto di Papa Francesco

Ogni sera, alle 18.30, ventinove senzatetto con trolley e zaini al seguito si mettono in coda per entrare a Palazzo Migliori, l'hotel per i senza fissa dimora donato da Papa Francesco agli ultimi. Aspettano ordinatamente. Fortunati rispetto a chi non ha casa e, appena arriva il buio, deve stendere un cartone e dormire per terra, solo con qualche coperta addosso. Gli ospiti di Palazzo Migliori trovano rifugio ogni sera nell'edificio a un passo dal colonnato di San Pietro che Papa Francesco ha affidato alle cure dell'Elemosineria apostolica vaticana e alla Comunità di Sant'Egidio. Lì trovano un posto dove dormire, cure e un pasto caldo.