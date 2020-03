Coronavirus: come assistere una persona in isolamento domiciliare

●

●

Ventuno regole preziose per assistere in casa una persona positiva al coronaviurs in isolamento domiciliare. Come gestire la biancheria sporca, l'obbligo di indossare mascherina e guanti quando si cambiano le lenzuola, la disinfezione delle superfici, gli oggetti da non condividere. Raccomandazioni utilissime sull'assistenza domiciliare a persone con sospetta o accertata infezione da coronavirus curate dal Gruppo dell'Istituto superiore di sanità “Comunicazione Nuovo Coronavirus”, redatte in base alle indicazioni dell'Oms.