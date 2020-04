Baretta (Tesoro): con il decreto la liquidità sale fino a 750 miliardi di Marco lo Conte 07 aprile 2020

A quanto ammontano i fondi messi a disposizione dal governo per la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus? Come accedere ai prestiti? Marco lo Conte ne ha parlato con il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, durante il Sole Risponde, il videoforum in onda sul sito del Sole 24 Ore e sui canali social