Alla Verdi la musica torna in sala 18 maggio 2021

Nei mesi scorsi, l'Auditorium di Milano, la casa dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, non ha mai smesso di risuonare, ed è stato animato da un'intensa attività sinfonica, nella quale un virtuoso viavai di splendidi direttori e meravigliosi solisti ha continuato a riscaldare l'aria del teatro.

Ma per nove settimane a partire dal 19 maggio, ogni mercoledì e ogni giovedì l'appuntamento torna in sala alle 19.30. Nove doppi appuntamenti, i primi sette all'Auditorium di Milano, e gli ultimi due al Teatro degli Arcimboldi, in una vera e propria stagione, intitolata emblematicamente “Dal Vivo!”, per attestare la gioia traboccante di tornare a fare musica con il pubblico presente in sala. Il tutto, ovviamente, in totale sicurezza, con un organico di circa trentacinque elementi, ben distanziati sul palco, a garanzia dei protocolli per la salute e per la sicurezza dei Professori d'Orchestra, oltre all'obbligo, per il pubblico, di tenere la mascherina per l'intera permanenza tra le mura dell'Auditorium di Milano.