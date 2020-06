Alex Zanardi, il campione delle sfide impossibili

Dalla regola dei cinque secondi («Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più») all'entusiasmo di assaporare ciò che si ha. Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpicoè in coma farmacologico dopo essere stato travolto da un camion nel corso della staffetta Obiettivo tricolore in Toscana. Alex il campione delle sfide impossibili, pronto a rialzarsi anche dopo una sconfitta, con una sua visione della disabilità: «Se tutti potessero volare, forse anche Bolt si sentirebbe disabile a poter solo correre». Un modo di vivere che ha dato coraggio a tanti ragazze e ragazzi in difficoltà, aiutandoli a uscire di casa e a mettersi alla prova.Per approfondire