Alessandro Profumo: «La componente digitale è il cuore della nostra innovazione»

Alessandro Profumo, Ceo Leonardo, parla di innovazione sviluppo delle filiere per sostenere la crescita del settore spazio. «Abbiamo – afferma - 5000 persone che lavorano in questo settore. Sviluppiamo un giro d'affari di 1,6 mld all'anno e contribuiamo alla crescita della filiera delle Pmi che si sviluppano in alcuni comparti diversi: big data, intelligenza artificiale, operatori nel campo dei materiali speciali. Il settore dello spazio genera volumi di occupazione rilevanti. Stiamo lavorando in modo intenso, cercando di posizionarci in futuro con filiere di Pmi importanti per creare un ecosistema italiano che abbia la capacità di stare sul mercato in maniera permanente». Sul tema innovazione: «Il cuore della nostra innovazione è la componente digitale. A breve installeremo un computer ad altissime prestazioni che a Genova, con tecnologie che avranno una forte ricaduta su tutte le nostre attività. Circa 400 nuovi ricercatori avremo con noi per 5 anni».