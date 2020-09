Agroalimentare, la via digitale per il rilancio post-Covid di Marco lo Conte 15 settembre 2020

L'Italia che riparte, riparte anche dall'agricoltura e dall'alimentare, settori che muovono una fetta importante del Pil e coinvolgono con l'indotto circa 3 milioni di lavoratori. La ripartenza del settore non può non passare da un ripensamento dei processi di filiera, utilizzando anche le più moderne tecnologie per gestire le coltivazioni. Se n'è parlato nel corso di un videoforum con i protagonisti del settore, tra questi il prof. Michele Pisante, docente di Agronomia presso l'Università di Teramo e membro del Consiglio di presidenza del cluster Agrifood