Made in Italy: The Restart - 8 ottobre 2020 -THE FUTURE OF ITALIAN INDUSTRY 12 ottobre 2020

ll Sole 24 Ore e Financial Times, due dei leader di riferimento nel settore della editoria economico-finanziaria a livello nazionale e internazionale, presentano un percorso di eventi digitali per raccontare il rilancio e la ripartenza nel mondo delle eccellenze del Made in Italy. L'iniziativa è articolata in tre sessioni strettamente interconnesse. La terza giornata, conclusiva del percorso, è dedicata al tema “The Future of Italian Industry” e in particolare all'innovazione in campo industriale e di prodotto/servizio.