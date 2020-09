Nasce "Erion": 4 consorzi per il ciclo dei rifiuti elettronici

Roma, 16 set. (askanews) - Da Ecodom e Remedia, due consorzi leader nella gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei Rifiuti di pile e accumulatori (RPA), nasce "Erion", il primo sistema multi-consortile in grado di offrire ai produttori un servizio a 360 gradi per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici (RAEE domestici e professionali), pile e batterie, ma anche, e questa è un'importante novità, imballaggi.

Danilo Bonato, co-direttore generale Erion:

"Unendo le forze, tra Ecodom e Remedia nasce Erion, un sistema che avrà le dimensioni, l'autorevolezza, la capacità innovativa, la modernità per creare un sistema di gestione dei rifiuti elettronici, di batterie e di imballaggi più forte che andrà a migliorarare i servizi che saremo in grado di mettere a disposizione della collettività".

Il sistema Erion è formato da quattro consorzi no profit: Erion Professional per i Raee professionali, la cui quota di raccolta oggi in Italia è appena del 10% a fronte di un obbligo normativo del 65%; Erion WEEE per i Raee domestici, Erion Energy dedicato ai rifiuti di pile e accumulatori, anche quelli specifici di vetture elettriche e ibride, un mercato decisamente in espansione, per finire con Erion Packaging per gli imballaggi, il cui smaltimento oggi è affidato agli installatori o ai rivenditori. Un ciclo responsabile e completo.

A tenere a battesimo il sistema Erion è intervenuto a Roma, all'incontro "Modelli di produzione e consumo sostenibili per il rilancio dell'economia", l'ex ministro del Lavoro, cofondatore e portavoce di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) Enrico Giovannini:

"È una delle realtà più interessanti, perché l'innovazione è decisiva per far fare al nostro sistema economico e sociale un salto verso lo sviluppo sostenibile e le imprese sono al centro di questo cambiamento. L'economia circolare non è un sogno, è una realtà, ma abbiamo bisogno di investire sulle piattaforme".

Presente alla tavola rotonda a Palazzo delle Esposizioni anche Ilde Gaudiello, dirigente del ministero dell'Ambiente. Non a caso, visto che Erion Packaging è un consorzio creato e gestito dai produttori e diventerà operativo al termine del processo di accreditamento in corso presso il ministero.

"Oggi parliamo molto di economia circolare, per fare economia circolare servono strumenti ed ecco che i produttori, che hanno una responsabilità diretta nel gestire, finanziare, organizzare questi sistemi per ritirare e riciclare i rifiuti, mettono a disposizione dei consumatori e dei cittadini dei nuovi servizi, delle nuove possibilità di investimento per rendere sempre più forte e credibile il sistema di gestione dei rifiuti in Italia e per riuscire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei", ha preannunciato Bonato.