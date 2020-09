Su Topolino grandi novità: Minni diventa stilista in carriera

Milano, 16 set. (askanews) - Su Topolino arriva una serie dedicata solo a Minni, non solo eterna fidanzata del topo più famoso dei fumetti. In "Minni pr t-à-porter" diventa protagonista di una storia in 4 puntate che racconta la sua carriera da stilista.

Primo capitolo dell'avventura nel mondo dell'alta moda nel numero 3382 del settimanale a fumetti (da mercoledì 16 settembre), proprio a ridosso della fashion week di Milano. In "Questione di stile", a cura di due donne, la storia è sceneggiata da Valentina Camerini e disegnata da Giada Perissinotto, Minni, alla ricerca di un aiuto per ultimare il suo vestito da cosplayer della Principessa Sky si rivolge ad una amica stilista con cui comincia una collaborazione. Dovrà vedersela con tutte le dinamiche del settore: sponsorizzazione, campagne piubblicitarie, sistemazione della boutique.

Minni compare con un abito speciale sulla cover del numero 3382 del settimanale disegnata da Giorgio Cavazzano. Il Maestro è anche l autore della prestigiosa collezione di 8 francobolli in metallo dedicati a Paperino, che raffigurano l'eroe disneyano in compagnia dei suoi amici e parenti più cari, e che inizia questa stessa settimana: con il numero 3382 saranno disponibili il primo francobollo e il raccoglitore; la collezione proseguirà poi su Topolino 3383, 3384 e 3385 e su Paperino 484 (in edicola dal 30 settembre).